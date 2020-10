Am kommenden Montag (12. Oktober) fährt die Linie 14 eine ganztägige Umleitung in Mauritz. Die Busse enden laut einer Mitteilung der Stadtwerke dann an der Haltestellen Gallenkamp und starten von dort direkt über Manfred-von-Richthofen-Straße zur Haltestelle 08-Stadion.

Die Haltestellen Maikottenweg, Frauenburgstraße, Zum Guten Hirten und Mauritz Friedhof können nicht angefahren werden. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke ihren Fahrgästen die Haltestellen Gallenkamp oder 08-Stadion, alternativ ist auch ein Ausweichen zur Haltestelle An der Konradkirche der Linie 11 auf der Mondstraße oder Danziger Freiheit der Linien 2 und 10 auf der Warendorfer Straße möglich.

Grund für die Umleitung ist eine Sperrung auf dem Maikottenweg.