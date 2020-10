Die Stadtwerke rechnen damit, dass auch in Münster von Donnerstagmorgen bis zum Betriebsende der Nachtbusse am Freitag um 2 Uhr viele Busse der Linien 1 bis 34 und N80 bis N85 ausfallen. Da auch die Beschäftigten der privaten Partnerunternehmen im Stadtbusverkehr zum Streik aufgerufen sind, ist es vorab nicht möglich ist, verlässliche Aussagen darüber zu treffen, ob und welche Busse trotz des Streikaufrufs unterwegs sind.

Empfehlung: Umstieg auf andere Verkehrsmittel

Die Stadtwerke bitten alle Fahrgäste, sich auf den Streik einzustellen und am Donnerstag andere Fortbewegungsmittel wie das Fahrrad oder Fahrgemeinschaften zu nutzen. Auch die innerstädtischen Bahnlinien verkehren wie gewohnt und können genutzt werden.

In der Fahrplanauskunft werden bis zum Streiktag alle Fahrten angezeigt, unabhängig davon, ob sie tatsächlich fahren werden. Erst ab Donnerstagvormittag sind im Internet kurzfristige Auskünfte möglich, welche Busse fahren. Die Stadtwerke informieren darüber auf www.stadtwerke-muenster.de/warnstreik .

Ab Freitag sollen die Busse wieder wie gewohnt fahren, teilen die Stadtwerke mit.

Gewerkschaften wollen Druck machen

"Auch nach dem Warnstreik der ÖPNV-Beschäftigten am vergangenen Dienstag ist die VKA weiter nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit. ver.di fordert bundesweit einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste", heißt es in einer Pressemitteilung von ver.di. Deshalb würde es am Donnerstag in ganz Nordrhein-Westfalen zu ganztägigen flächendeckende Warnstreiks kommen.

„Auch die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs in NRW steht auf dem Spiel“, erklärt Peter Büddicker, Fachbereichsleiter Verkehr in NRW. Es sei unverantwortlich gegenüber den Beschäftigten, angesichts des drohenden Fachkräftemangels einheitliche Regelungen zur Entlastung zu verweigern, so Büddicker weiter.