Wilsberg dreht vorerst nicht in Münster

Wilsberg muss zunächst mal ohne sein Antiquariat in Münster auskommen: Am Montag haben zwar die Dreharbeiten für die neue Folge der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" begonnen, noch sind aber keine Aufnahmen in Münster angedacht. Der Grund dafür sei, wie ein ZDF-Sprecher betonte, dass es an den Kölner Drehorten, fern der Öffentlichkeit, halt einfacher mit dem Infektionsschutz sei.

Auch Roland Jankowsky, Darsteller des Komissar Overbeck, berichtet im Interview: "Weil das Wilsberg-Antiquariat so eng ist, dass dort kein Abstand gewahrt werden kann, wurde zum ersten Mal nach 23 Jahren nicht im Antiquariat gedreht. Nur am Rande – ich hatte erstmalig nicht einen einzigen Drehtag in Münster, das finde ich schon bedauerlich, und ich merke auch, dass mir etwas fehlt."

Dreharbeiten am Wasserschloss

Stattdessen wird auf dem Gelände eines Wasserschlosses aufgezeichnet, wie der ZDF bekanntgab - ohne Schaulustige und unter deutlich verschärften Corona-Bedingungen und Hygienevorschriften. Zwei neue Fälle werden bis voraussichtlich Mitte Dezember dort gedreht, in denen Wilsberg den Mord an einem Journalisten aufklärt und gegen einen rachsüchtigen Häftling ermittelt. Die Sendetermine sind noch offen.

Schon im Juli war das Team um Hauptdarsteller Leonard Lansink nur für die nötigsten Szenen nach Münster gekommen : Sie drehten im Antiquariat Solder, das im Film zum "Antiquariat Wilsberg" wird, am Spiekerhof und im Botanischen Garten. Statt der normalerweise zwei Wochen blieben Lansink und Co. aber nur wenige Tage in der Stadt, aufgezeichnet wurde auch hier schon mit Hygiene- und Abstandsregeln.

Auch der Tatort zeichnete ohne Zuschauer auf

Auch konnten Fans des münsterischen Tatorts den Dreharbeiten zu neuen Folgen nicht beiwohnen. Zwar wurden Szenen um die Ermittler Frank Thiel und Karl-Friedrich Boerne in Münster gedreht - die Aufnahmen fanden aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, um größere Zuschaueransammlungen zu vermeiden.

Der WDR berichtete von Drehbuch-Anpassungen an die geltenden Hygieneempfehlungen. So werden Szenen weniger dicht geschrieben oder Innenaufnahmen ins Freie verlegt. Aufnahmen auf großen öffentlichen Plätzen werden nach Möglichkeit gemieden oder mit Orten ohne viel Publikumsverkehr getauscht. Das seien aber zum überwiegenden Teil technische Anpassungen ohne inhaltliche Relevanz.

Münster-Tatort: Limbus 1/21 Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) findet sich im Limbus wieder. Der Herr, der hier das Sagen hat, sieht Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) zum Verwechseln ähnlich. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Mirko Schrader (Björn Mayer) Assistent von Kommissar Frank Thiel. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dr. Gärtner (Sonja Baum) behandelt Prof. Boerne auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) will raus aus der Welt, in die es ihn verschlagen hat. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) spielt Schnick, Schnack, Schnuck mit dem Mann, der Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) so ähnlich sieht. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Am Tatort: Silke Haller (Christine Urspruch, Mitte) und Dr. Jens Jacoby (rechts) untersuchen, wie Markus Lauer (Sascha Nathan) ums Leben kam. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) besucht einen Tatort – Thiels Assistent Mirko Schrader (Björn Mayer, hinten) spricht mit den Kolleg*innen von der KTU. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Niemand öffnet die Tür: Mit einer „Räuberleiter“ will Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) in die Wohnung des Arztes Markus Lauer schauen. Eine tragende Rolle für Mirko Schrader (Björn Mayer, rechts). Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Im Krankenhaus: Frau Dr. Gärtner (Sonja Baum, Mitte) geleitet Silke Haller (Christine Urspruch, links) und Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, rechts) auf die Intensivstation zu Prof. Boerne. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dort, wo Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, vorne) gerade ist, scheint es für alles ein Formular zu geben. Prof. Boerne ist verwirrt und erschöpft – Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter, hinten) wacht über ihn. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) in Boernes Wohnung. Der Prof. liegt schwer verletzt auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) bei Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Boernes Vertreter Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, links) und Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) sind in der Rechtsmedizin. Silke Haller erhält einen Anruf aus dem Krankenhaus. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef-Liefers, rechts) und sein Vertreter Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, links). Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

In der Rechtsmedizin: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) versucht, zu Silke Haller (Christine Urspruch, links) durchzudringen. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) steht fassungslos an der Unfallstelle. Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) kann gar nicht glauben, dass der Kommissar nicht auf ihn reagiert. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kaum zu glauben: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) völlig unversehrt an der Unfallstelle. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Unfall: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, unten) erleidet einen schweren Autounfall. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) ist mit den Rettungskräften am Unfallort und ist schockiert, als er den verletzten Professor sieht. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Verabschiedung: Silke Haller (Christine Urspruch, links), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.l.) und Frank Thiel (Axel Prahl, 2.v.r.) verlassen das Restaurant und verabschieden Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts). Seiner Urlaubsvertretung soll Silke Haller die Wohnungsschlüssel von Prof. Boerne übergeben. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) hat etwas anzukündigen: Mit Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 2.v.l.), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.r.) und Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) hat er sich in einem Restaurant verabredet. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dr. Jens Jacoby (Hans Löw) schaut durch ein Fenster in ein Lokal. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Nach derzeitigen Planungen hat die ARD noch genug Tatort-Filme bis zum Ende des Jahres produziert, in zwei Folgen sind Thiel und Boerne noch zu sehen: In "Limbus", die Folge, in der Boerne einen schweren Autounfall erleidet, spielt auch Friederike Kempter in der Rolle von Nadeshda Krusenstern mit. Die Figur war eigentlich schon in der Folge "Das Team" gestorben. In der zweiten Folge um die münsterischen Ermittler wird eine Leiche in Ritterrüstung gefunden. "Es lebe der König!" soll zu Weihnachten ausgestrahlt werden.

Am kommenden Samstag (10. Oktober) gibt es im ZDF übrigens bereits ein Wiedersehen mit Wilsberg. In "Prognose Mord" findet der Antiquariatsbesitzer die Leiche eines Steuerfahnders nach dessen Geburtstagsfeier. Die Folge wurde zuerst im März 2018 ausgestrahlt.