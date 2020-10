Die 18. Auflage der Komischen Nacht in Münster fällt aus. Wie die Veranstalter mitteilen, kann das für den 27. Oktober geplante Comedy-Format wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Karten können an den Vorverkaufstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden, heißt es weiter.

Neuer Termin schon in Aussicht

Eine neue Münster-Ausgabe der Komischen Nacht sei aber in Planung. Diese soll am 7. April 2021 in den Locations Aposto, Besitos, Bar Celona, Hot Jazz Club, Kneisterei, Marktcafé, Mole, Pension Schmidt und Ristorante Artusi stattfinden. Die Künstler für dieses Event stehen indes noch nicht fest, sollen aber demnächst bekannt gegeben werden.

Karten gibt es ab sofort in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de. Bei der Komischen Nacht treten an einem Abend in jedem Laden fünf Comedians für jeweils 20 Minuten auf. Somit müssen nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, sondern die Künstler. Jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal.