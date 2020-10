Der durch die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ausgerufene Warnstreik hatte bereits am Donnerstagmorgen kaum zu übersehene Folgen in Münster. Auf vielen Einfallstraßen wie dem Albersloher Weg staute sich der Verkehr stadteinwärts teils kilometerlang, weil Pendler gezwungen waren, auf das Auto umzusteigen.

Gewerkschaftssekretär Marc Topp kündigte auf dem bestreikten Gelände der Abfallwirtschaftsbetriebe gegenüber unserer Zeitung an, dass es bis zur nächsten Verhandlungsrunde zu weiteren Streiks kommen werde. Er bat die Bevölkerung um Verständnis. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn für die kommenden zwölf Monate, mindestens aber 150 Euro. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei vielen Arbeitnehmern der Lohn nicht mehr reiche, um in oder nahe Münster zu wohne. „Da ist dann die Frage, lohnt sich das noch?“, so Topp. In München etwa bezahle die Stadt eine Art Ballungsraumzulage, weil erkannt worden sei, dass sich viele Beschäftigte ihren Job aufgrund der hohen Mieten kaum noch leisten könnten.