Freizeitvergnügen vor dem Schloss - trotz Corona

Auf den ersten Blick mag manch einem der Unterschied gar nicht auffallen. Doch Markus Heitmann , Vorsitzender des Schaustellerverbands Münsterland, legt Wert darauf, dass das, was in den vergangenen Tagen vor dem Schloss aufgebaut wurde und am Samstag ab 12 Uhr seine Pforten öffnet, eben kein Send ist. 70 statt über 150 Beschicker beim mobilen Freizeitpark ist der zahlenmäßige Beleg dafür.

„Für uns ist das ein Notnagel“, sagt Heitmann, der bereits an mehreren mobilen Freizeitparks in den vergangenen Wochen und Monaten teilgenommen hat. Plötzlich aber ist er dann doch da – der Sendvergleich. „Wir haben im Grunde alle Fahrgeschäfte, die man auch vom Send kennt“, sagt Heitmann. Unter anderem sei Deutschlands neuestes Riesenrad, 50 Meter hoch, auf dem Gelände. Deutlich verringert wurde dagegen das Angebot von kleineren Buden und vor allem gastronomischen Angeboten.

2100 Besucher auf dem Schlossplatz

Ein weiterer Unterschied zum Send liegt in dem Gelände selbst. Lediglich 2100 Besucher dürfen sich dort gleichzeitig befinden, an der Schlossseite gibt es daher einen großen Eingangs- und daher auch Wartebereich, sollten doch einmal mehr Besucher gleichzeitig auf das Gelände wollen. Zudem wurde der Abstand der Buden zueinander um ein bis zwei Meter vergrößert. Deutlich auffälliger aber: Die Wege, beim Send oft eng voll, sind deutlich verbreitert worden. „Fast doppelt so breit“, sagt Heitmann.

Am Eingang müssen sich die Besucher registrieren, um eine Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Außerdem wird ein Eintritt von einem Euro fällig. An allen Buden und auf Fahrgeschäften besteht Maskenpflicht. An gastronomischen Angeboten mit Sitz- oder Stehplätzen müssen sich die Besucher erneut registrieren.

Kein Feuerwerk und kein Familientag

Was sich nach Aufwand anhört, ist laut den Schaustellern in anderen Städten bereits auf Gefallen gestoßen. Das Feedback der Besucher sei gut. Verzichten müsse man lediglich auf Sonderaktionen wie Feuerwerk oder Familientag, da die Besucher möglichst gleichmäßig verteilt werden sollen. Der Freizeitpark hat bis zum 25. Oktober geöffnet; An Wochenende von 12 bis 22 Uhr, unter der Woche von 14 bis 22 Uhr.