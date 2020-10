Die renaturierte Aa an der Kanalstraße ist seit ihrer ökologischen Aufwertung vor drei Jahren eine kleine Oase mitten im Stadtgrau. Das kurvige Idyll lockt nicht nur Vögel, Fische und Insekten an, sondern auch viele Menschen. Wenngleich die meisten ihren Müll mitnehmen, bleibt – besonders an sonnigen Tagen – immer wieder Abfall liegen.