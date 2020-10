Auch wenn die Lehre im Wintersemester weiter vielfach digital laufen wird – essen müssen die Studierenden schon. Das Studierendenwerk öffnet in diesen Tagen schrittweise seine Mensen und Bistros. So wird, wie hier die Mensa am Aasee, in der kommenden Woche auch die Mensa am Ring wieder Mahlzeiten vor Ort anbieten.

Auch die Mensa auf dem Leonardo-Campus startet ab Montag (12. Oktober) wieder den Betrieb mit Sitzplätzen. Gerichte zum Mitnehmen gibt es wieder in den Bistros Oeconomicum und „Denkpause“ an der Corrensstraße. Das Bistro am Bispinghof bleibt vorerst geschlossen, weil das Gebäude umgebaut wird.