Feuer in Kleingartenanlage am Kemperweg

Münster-Coerde -

In einer Kleingartenanlage am Kemperweg in Coerde ist am Samstag um kurz vor 12 Uhr eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Zunächst waren noch Personen im völlig ausgebrannten Gebäude vermutet worden, der Verdacht bestätigte sich aber zum Glück nicht.