Festnahme bei Abtreibungsdemo

"Das ist definitiv kein Mensch, das ist eine Eidechse“ ruft ein Demonstrant einer Frau entgegen, die ein Bild mit einem ungeborenen Kind im Mutterleib vor sich herträgt. Wann beginnt menschliches Leben? Wie schützenswert ist ungeborenes Leben? Wie sind Abtreibungen zu beurteilen?

Zu diesen Fragen dürften die knapp 80 Teilnehmer der Gebetsprozession „1000 Kreuze für das Leben“, die am Samstagnachmittag durch Münster gezogen sind, andere Meinungen haben als die Gegendemonstranten des durch politische Parteien und Gewerkschaften unterstützen „Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung“.

Die Spannung in der Stadt ist zu spüren, als die Abtreibungsgegner, die durch weiße Kreuze auf die hohe Zahl an Abtreibungen in Deutschland aufmerksam machen wollen, christliche Lieder singend und vom Aegidiimarkt kommend Richtung Prinzipalmarkt und in die Ludgeristraße ziehen. Die am Rand stehenden Passanten blicken verdutzt drein, während neben ihnen Gruppen von schwarz gekleideten Gegendemonstranten probieren die Gesänge mit eigenen Rufen zu übertönen.

1000 Kreuze Marsch zieht durch Münster 1/31 Am Samstagnachmittag sind rund 80 Abtreibungsgegner in Form einer Gebetsprozession durch Münster gezogen. Foto: Joel Hunold

Ihnen stellte sich ein Bündnis verschiedener Gruppen in den Weg. Foto: Joel Hunold

Schon vor Beginn der Gebetsprozession, die auf dem Kirchplatz der Aegidiikirche startete und dann Richtung Prinzipalmarkt zog, war ein großes Polizeiaufgebot vor Ort Foto: Joel Hunold

Organisator Wolfgang Hering sagte: „Wir wollen den Menschen zeigen, dass auch ungeborene Menschen ein Recht auf Leben haben“. Foto: Joel Hunold

Derweil formierte sich schon vor dem eigentlichen Gebetszug die Gegendemonstration. Foto: Joel Hunold

Die Abtreibungsgegner trugen Bilder von ungeborenen Kindern und Marienbilder vor sich her. Foto: Joel Hunold

Zudem hatten sie weiße Kreuze als Symbol für die vielen Abtreibungen in Deutschland dabei. Foto: Joel Hunold

Der Gebetszug wurde von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Ein Polizeisprecher sprach von „hunderten Polizisten“. Foto: Joel Hunold

Und die waren auch nötig, denn auch abseits der offiziellen Gegendemonstration hatten sich kleine Gruppen versammelt, die sich den christlichen Gesängen zunächst akustisch in den Weg stellten. Foto: Joel Hunold

Es waren deutlich mehr Polizisten als Abtreibungsgegner auf der Straße. Foto: Joel Hunold

Aber viele Gegendemonstrationen, die nicht um eine Meinung zu den Abtreibungsgegnern verlegen waren, waren auch dabei... Foto: Joel Hunold

... und bezogen klar Position. Foto: Joel Hunold

Die eigentliche Gegendemo fand auf dem Prinzipalmarkt statt. Foto: Joel Hunold

Dort waren Reden verschiedener Bündnisse und Initiativen zu hören. Foto: Joel Hunold

Es ging um sexuelle Selbstbestimmung, die Abtreibungsparagrafen, Emanzipation und das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Foto: Joel Hunold

Gerade der Paragraf 219a im Strafgesetzbuch steht in der Kritik. Foto: Joel Hunold

Tendenziell waren - wenig überraschend bei dem Thema (obwohl es ja eigentlich beide Partner etwas angeht) - mehr Frauen als Männern anwesend, zumindest auf den ersten Blick. Foto: Joel Hunold

Und während es, wie hier bei Musik, auf dem Prinzipalmarkt recht friedlich blieb... Foto: Joel Hunold

1000 Kreuze Marsch Foto: Joel Hunold

Probierten Gegendemonstranten, die neben dem Gebetszug standen, mehrfach diesen zu stören. Foto: Joel Hunold

Dabei wurde auch ein Demonstrant vorläufig in Gewahrsam genommen, weil es den Verdacht gab, er habe eine Straftat begangen, teilt die Polizei mit. Foto: Joel Hunold

Da sich der Verdacht nicht bestätigt habe, wurde er wieder freigelassen. Foto: Joel Hunold

Nur laut wurde es hingegen, als der Gebetszug neben der Gegendemonstration am Prinzipalmarkt/Lampertikirchplatz vorbeiführte. Foto: Joel Hunold

Doch danach gingen die Reden weiter. Foto: Joel Hunold

Und der Gebetszug ebenso. Foto: Joel Hunold

Die Abtreibungsgegner berufen sich unter anderem auf Bischof van Galen, der während der NS-Zeit gegen die Euthanasie gepredigt. hatte. Foto: Joel Hunold

Die Gegendemonstranten berufen sich dagegen auf ihr Selbstbestimmungsrecht. Foto: Joel Hunold

Und nennen die überwiegend christlichen Abtreibungsgegner „Fundamentalisten“. Foto: Joel Hunold

Heikel wurde es kurz nochmal am Ende des Gebetszuges, kurz vor der Kardinal-van-Galen-Statue am Dom, da sich dort sehr viele Gegendemonstranten versammelt hatten. Foto: Joel Hunold

Mittels Absperrgittern wurden die beiden Gruppen getrennt. Foto: Joel Hunold

Ein Polizeisprecher: „Unsere Aufgabe war es, die Veranstaltung zu gewährleisten. Wir haben unser Ziel erreicht“. Anstrengend war‘s wohl trotzdem. Foto: Joel Hunold

Großeinsatz der Polizei

Hunderte Polizisten sind derweil laut Polizeisprecher Andreas Bode in der Stadt im Einsatz. Das große Polizeiaufgebot sei notwendig, in der Vergangenheit - der Gebetszug findet bereits zum 18. Mal statt - habe es oft Ausschreitungen gegeben habe. Auch dieses Mal müssen die Polizisten mehrfach eingreifen, als Gegendemonstranten probieren den Gebetszug zu stören. „Eine Person wurde vorläufig in Gewahrsam genommen, weil es den Verdacht einer Straftat gab“, erläutert Bode. Der Verdacht habe sich jedoch nicht bestätigt.

Friedlicher und gesitteter geht es bei der offiziellen Demonstration auf dem Prinzipalmarkt zu. Zwar werden Pfiffe und „Haut ab“-Rufe laut, als der Gebetszug, von der Salzstraße kommend, Richtung Roggenmarkt und Spiekerhof abbiegt. Doch sonst hören die laut Polizei bis zu 300 Protestler den Reden verschiedener Bündnisse zu, bei denen es um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, sexuelle Selbstbestimmung, Emanzipation und die Abtreibungsparagrafen 218 und 219 im Strafgesetzbuch geht.