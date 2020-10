In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./14. Oktober) werden durch die Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Hamm im Autobahnkreuz Münster-Nord in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr zwei Verbindungen gesperrt. Betroffen sind laut Pressemitteilung die Verbindung von der A1 aus Köln kommend auf die B 54 nach Gronau sowie die Verbindung von der B 54 aus Gronau kommend auf die A 1 in Richtung Bremen. Umleitungen werden eingerichtet, heißt es. Straßen-NRW führt hier Gewährleistungsarbeiten durch, für die Steuerzahler entstünden keine Kosten. Rettungskräfte im Einsatz können passieren, heißt es in einer Pressemitteilung.