Ab Dienstag (13. Oktober) wird der Verkehr auf dem Cheruskerring auf Höhe des Spielplatzes in beide Richtungen einspurig geführt. Bis voraussichtlich 23. Oktober arbeiten die Stadtnetze Münster dort an einer Trinkwasserleitung und richten dafür laut einer Pressemitteilung der Stadtnetze eine Baustelle in der Fahrbahnmitte ein. Der Verkehr wird beidseitig am Baufeld vorbeigeführt.

Die Arbeiten dienen der sicheren Versorgung mit Trinkwasser. Für die Verkehrseinschränkungen bitten die Stadtnetze Münster um Verständnis.