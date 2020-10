Eher Jüngere in Münster mit Corona infiziert

Eines ist Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer in der Diskussion um steigende Coronazahlen wichtig anzumerken: „Die großen Feiern, die gerade stark thematisiert werden, wirken unterstützend. Ausschlaggebend aber sind die vielen kleinen privaten und familiären Treffen.“ Die Erkenntnis daraus: Steigende Corona-Zahlen lassen sich nicht bei einzelnen abladen, es ist die breite Masse der Gesellschaft, deren Umsicht weiterhin gefragt ist.

Inzidenz in Münster bei knapp 30

Hinsichtlich der in den Fokus gerückten Inzidenz, also der Zahl, die den Wert von Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Bürger beschreibt, ist der Krisenstab derweil ganz aktuell in Gesprächen auch bezüglich möglicher, wirksamer Restriktionen. Noch am Freitag wies das Robert-Koch-Institut für Münster einen Wert von 22,8 aus. Der für die Kommunen aber ausschlaggebende Wert wird immer zu Mitternacht vom Landeszentrum Gesundheit NRW ausgewiesen. Samstags etwa lag der für Münster bei 25, stieg dann sonntags auf 32 und wird für Montag bei rund 30 erwartet.

Überschreitung des Grenzwertes nicht ausschlaggebend

Die Sprünge sind hinsichtlich der Restriktionen, die bei Überschreitungen von Grenzwerten (35 und 50) drohen, letztlich aber nicht ausschlaggebend. Denn werde der Wert an einem Tag überschritten, „gelten die Maßnahmen befristet für die nächsten 14 Tage“, so Heuer.

Selbst ein Wert über 50 würde dabei übrigens keineswegs das direkte Aus für Großveranstaltungen, wie etwa den momentan vor dem Schloss errichteten mobilen Freizeitpark, bedeuten. Denkbar seien ja auch weitere Einschränkungen hinsichtlich Kapazität und zusätzlicher Regeln, so Heuer.

Mehr als 50 Neuinfektionen

Derweil galten Stand Montag 142 Münsteraner als mit dem Coronavirus infiziert. 54 Neuinfektionen seit Samstag standen 16 Genesungen gegenüber. Der erhebliche Anstieg sei überwiegend im familiären und privaten Umfeld zu verorten, schreibt die Stadt dazu. Hauptsächlich seien die Jahrgänge der 80er und 90er betroffen, aber auch einige ältere Jahrgänge. Ein konzentriertes Ausbruchsgeschehen verzeichnet die Verwaltung nicht. Die Infektionen seien über das Stadtgebiet verteilt.

"Freizeitpark"-Start blieb unauffällig

Das Eröffnungswochenende im "Freizeitpark" verlief unauffällig; das mit der Stadt Münster abgestimmte Hygiene- und Sicherheitskonzept auf dem Schlossplatz wird von allen Beteiligten – also Schaustellbetrieben und rund 10.000 Gästen – sehr gut umgesetzt. Derweil wurde am Wochenende ein Prostitutionsbetrieb in Münsters Süden aufgrund erheblicher Mängel mit sofortiger Wirkung geschlossen.