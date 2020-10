Erinnerung an die Wendezeit

Der 9. Oktober 1989 war der Tag, an dem sich in Leipzig entschied, dass die demokratischen Kräfte der Opposition gegen die Staatsmacht der DDR bestehen konnten. Rund 70 000 Menschen hielten den Machthabern ihr „Wir sind das Volk“ entgegen, um das Unrechtssystem der DDR zu demaskieren. 31 Jahre später gedachte die Friedensschule mit einer Plenumsveranstaltung für die Jahrgangsstufe elf dieses Tages und beging so das Jubiläum der Deutschen Einheit.

Historiker Dr. Christopher Beckmann führte in einem Schnelldurchlauf durch die Wendezeit 1989/90. Er benannte wichtige außen- und innenpolitische Faktoren, die diese ermöglichten, und erwähnte mit Johannes Paul II., Michael Gorbatschow und Helmut Kohl Persönlichkeiten der Zeit, die eine gewaltfreie Zeit des Umbruchs mit ihrer Haltung und ihrer Politik prägten.

„Auf die Mühen der Berge, folgen die Mühen der Ebene“ – mit diesem Brecht-Zitat leitete Beckmann über zu dem Prozess, den er als Ringen um die „innere Einheit einer Nation“ charakterisierte. Während im Westen vermeintlich alles einfach so weiterging, mussten die Menschen der DDR lernen, im neuen politischen und wirtschaftlichen System anzukommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Friedensschule.

Davon berichteten das Ehepaar Regina und Karl-Heinz Labahn sowie der Schriftsteller Michael G. Fritz. Nachdem das Ehepaar Labahn einen Ausreiseantrag in den Westen gestellt hatte, schlug der Staat mit aller Härte zu und nahm ihm seine drei Kinder weg. Die Kinder wurden in staatliche Erziehungsheime gegeben und die Eltern für tot erklärt. Nach sechs Jahren der Trennung und Haftzeiten in DDR-Gefängnissen sowie der alleinigen Ausreise in den Westen konnten die Labahns ihre Kinder direkt nach dem Fall der Mauer wieder zu sich nehmen.

Auch der Schriftsteller Michael G. Fritz eckte an. Er wurde von der Stasi beobachtet, bis er 1986 ein dreimal durch die Zensur gegangenes erstes Buch veröffentlichen konnte. Er berichtete davon, welchen hohen Stellenwert die Literatur in der DDR hatte, denn sie ermöglichte es, politische Botschaften literarisch und lyrisch zu verpacken.

Fritz las einen Auszug aus seinem Gegenwartsroman „Auffliegende Papageien“ vor, in dem die Frage, in welchen Kanälen das Devisenvermögen der DDR gelandet ist, Stoff für eine Kriminal- und Liebesgeschichte bietet.