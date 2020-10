Seit Montag sind in Münster wieder alle Hallenbäder geöffnet. Doch mit dem Beginn der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen ändert das Sportamt die Öffnungszeiten der Bäder. Die Erfahrungen haben laut einer städtischen Pressemitteilung gezeigt, dass in den Ferien die coronabedingten Zusatzreinigungen an Tagen mit langen Öffnungszeiten im laufenden Betrieb organisatorisch nur schwer umzusetzen sind.

Während der Herbstferien wird in den Hallenbädern deshalb an einigen Tagen der Woche und am Wochenende wieder eine einmalige Schließzeit zu Reinigungszwecken eingeführt.

Öffnungszeiten online einsehen

Im Hallenbad Mitte werden zudem die Öffnungszeiten am Wochenende um eine Stunde vorgezogen. Die aktualisierten Zeiten der einzelnen Bäder können auf der Internetseite des Sportamtes eingesehen werden: www.stadt-muenster.de/sportamt/baeder.html