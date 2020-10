Eigentlich wollte der Cartoonist, Zeichner und Autor Ralph Ruthe am Samstag (17. Oktober) eine Signierstunde in Münster geben. Eigentlich. Denn am Montag sagte er die Veranstaltung "The Masked Zeichner" ab. Ruthe wollte von 10 bis 14 Uhr an der Gildenstraße 6 in Münsters Osten Autogramme geben und mit seinen Fans ins Gespräch kommen.

Absage trotz Hygienekonzept

Grund für die Absage ist - wie könnte es im Jahr 2020 anders sein - das Coronavirus. Das hat Ruthe auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgegeben. "Diese Entscheidung fällt mir sehr schwer und ich mache es nicht, weil ich unserem Konzept nicht traue. Im Gegenteil", schreibt er bei Facebook und Instagram. Das Konzept habe Türsteher, Desinfektionsmittel, Abstände und Plexiglasscheiben vorgesehen. "Die ganze Veranstaltung wäre somit sicherer gewesen als ein Supermarktbesuch", so der Cartoonist.

"Menschenleben in Gefahr"

Doch weil aktuell wieder deutlich mehr Infektionen mit dem Coronavirus gezählt werden, hat sich Ruthe nach eigenen Angaben für eine Absage entschieden. "Menschenleben sind in Gefahr", so der 48-Jährige. Die Veranstaltung trotzdem durchzuziehen, hielte er für das falsche Signal - und bezeichnet die Absage als "das Verantwortungsvollste".

Ruthe fügt hinzu, seine Fans und die Auftritte zu vermissen. "Aber es nützt nichts, es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür", so Ruthe. Er hoffe, die Signierstunde in Münster im kommenden Frühjahr nachholen zu können. Auch seine geplante "Shit-Happens-Tour" musste Ruthe coronabedingt bereits verschieben.

Ralph Ruthe begeistert seine Fans täglich mit neuen Cartoons, die er in den Sozialen Medien verbreitet. Bei Facebook folgen ihm mehr als 1,2 Millionen Menschen, bei Instagram hat er 823.000 Follower.