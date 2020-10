Stadt meldet 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

In Münster hat es am Dienstag 22 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 1255 gestiegen.

Die Zahl der aktuell Erkrankten ist jedoch gesunken. Mit Stand Dienstag gelten 131 Münsteraner als infiziert, am Montag waren es 142. Der Grund: Die Stadt verzeichnet 33 weitere Genesungen. Insgesamt haben also 1111 Menschen in Münster die Infektion mit dem Virus überstanden. Derzeit befinden sich 794 Personen in Quarantäne, davon 562 Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie 232 Reiserückkehrer.

Inzidenzwert liegt bei 29,8

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die darüber entscheidet, ob strengere Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ergriffen werden müssen, lag nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) am Dienstag (13. Oktober, 0 Uhr) bei 29,8. Laut unserer Berechnung wird der Inzidenzwert mit den 22 am Dienstag von der Stadt gemeldeten Neuinfektionen auf etwa 34 steigen (109 Neuinfektionen in sieben Tagen). Entscheidend ist jedoch der Wert, den das LZG herausgibt. Dieser Wert kann - etwa durch nachträgliche Übermittlungen und Ergänzungen durch das Gesundheitsamt - von unseren Berechnungen abweichen.

Die Zahl der Todesfälle ist weiter unverändert. 13 Personen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Mitarbeiterinnen auf Krankenhausgelände infiziert

Die registrierten Neuinfektionen betreffen laut einer Mitteilung der Stadt Personen im gesamten Stadtgebiet, neben den vorwiegend 80er und 90er Jahrgängen sind nun auch wieder vermehrt ältere Personen betroffen. Sechs Mitarbeiterinnen auf einem Krankenhausgelände in Münster-Amelsbüren sind jetzt positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Münster wurden kurzfristig umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Patienten sowie der Bewohner getroffen, weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Die betroffenen Personen wurden isoliert.

Dezernent Wolfgang Heuer hat die Mitglieder des Krisenstabes kurzfristig zu einer Sitzung am Mittwochnachmittag einberufen.