131 Münsteraner aktuell mit Corona infiziert

In Münster hat es am Dienstag 22 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 1255 gestiegen.

Die Zahl der aktuell Erkrankten ist jedoch gesunken. Mit Stand Dienstag gelten 131 Münsteraner als infiziert, am Montag waren es 142. Der Grund: Die Stadt verzeichnet 33 weitere Genesungen. Insgesamt haben also 1111 Menschen in Münster die Infektion mit dem Virus überstanden.

Die Zahl der Todesfälle ist weiter unverändert. 13 Personen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.