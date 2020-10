Heimat ist gar nicht bieder

„Was bedeutet für Sie Heimat?“ Bischof Dr. Felix Genn musste nicht lange überlegen, als ein Jugendlicher ihm die Frage im Chat stellte: „Heimat ist für mich dort, wo ich verstehe und verstanden werde.“ Bei einer neuen Auflage von „Ask the bishop“ stand Münsters Bischof in der Jugendkirche Rede und Antwort.

Heimat: Elternhaus

Heimat? Der Bischof war vom Motto des Abends, das die Jugendlichen selbst gewählt hatten, überrascht, heißt es in einer Mitteilung des Bistums. „Als meine Freunde und ich in eurem Alter waren, hätten wir nie über das Thema Heimat gesprochen, das wäre uns zu bieder vorgekommen“, verriet er. Der Bischof bezeichnete sich selbst als „Wanderer“: Mit 19 Jahren von zu Hause ausgezogen, habe er zunächst Studien­orte gewechselt, mehrmals außerdem die Städte, in denen er gearbeitet habe. „Deswegen kann ich auch sagen, dass Heimat für mich dort ist, wo ich verstehe und verstanden werde.“

Per Livestream wurde der Gesprächs- und Gebetsabend ins Internet übertragen. Im Instagram-Chat konnten die Jugendlichen ihre Fragen und Gedanken rund um das Thema Heimat mitteilen. Den Livestream verfolgten unter anderem Jugendliche, die sich auf die Firmung vorbereiten.

Heimat: Gottesdienst

Die Jugendlichen hatten zuvor Bilder eingeschickt, die für sie Heimat symbolisieren. Auch Bischof Genn beschrieb sein Bild von Heimat, das er klassisch mit seinem Elternhaus in der Nähe von Bonn verbinde. Heimatliche Gefühle entstünden in ihm außerdem beim Gottesdienst: „Mein Glaube ist ein Ort, an dem ich von Jesus verstanden werde, in der Gemeinschaft mit ihm erlebe ich Geborgenheit. Und, weil ich weiß, dass viele Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche das Gefühl mit mir teilen, ist auch ein Gottesdienst ein Heimatgefühl für mich“, erklärte er. Besonders während des Lockdowns habe er dieses Gefühl vermisst. Ebenso gebe es viele Kirchen, in denen er sich heimisch fühle. „Nämlich überall dort, wo ich spüre: Hier kann ich beten. Dieses Gefühl habe ich auch hier in der Jugendkirche.“

Heimat: Herzlich willkommen

Eine Aufgabe sieht Genn auch darin, für andere Menschen eine Heimat zu sein: „Als ich ein Kind war, musste meine Familie Geflüchtete aus Osteuropa in unserem Haus aufnehmen. Meine Mutter hat ihnen damals das Gefühl gegeben: Ihr dürft hier sein.“ Um anderen eine Heimat zu geben, brauche es Verständnis, Zuneigung und Geborgenheit.

Der Gesprächs- und Gebetsabend, durch den Laura Höfer und Ben Winner führten und der von einer Band musikalisch gestaltet wurde, endete mit dem Entzünden von Kerzen. Dazu wurden Fürbitten vorgetragen, die die Jugendlichen einsenden konnten.