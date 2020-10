Einem Papst das Leben retten – so eine Aufgabe erhalten die wenigsten in ihrem Leben. Dem Mediziner Prof. Hermann Bünte , von 1973 bis 1996 Inhaber des Lehrstuhls für Chirurgie an der Universität Münster , wurde diese Ehre 1981 zuteil, als er nach dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. vom Vatikan um Unterstützung gebeten und an dessen Krankenbett gerufen wurde.

Studium in Havard

Nun hat Bünte seinen 90. Geburtstag gefeiert. Bevor er nach Münster kam, hat der gebürtige Nürnberger seine Ausbildung an der Erlanger Klinik absolviert, daneben studierte er an der Harvard Medical School in Boston und an Universitäten in New York, London und Edinburgh. 1973 wurde er als Nachfolger von Prof. Paul Sunder-Plassmann nach Münster berufen.

Im dortigen Fachbereich Chirurgie, so schreibt es die Universität in einer Pressemitteilung, begann „mit seinem Dienstantritt eine neue Ära“. Er führte innovative chirurgische Verfahren für Operationen an Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Leber und Blutgefäßen ein, etablierte die Transplantationschirurgie sowie ein „Tumorboard“ – eine Gesprächsrunde von Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen bei Behandlungsproblemen. Zudem förderte er die Spezialisierung des Faches Chirurgie durch die Schaffung eigener Lehrstühle unter anderem für die Unfall- und Handchirurgie, Urologie, Neurochirurgie und Kinderchirurgie.

40 Habilitationen

Vom Erfolg seiner Professur zeugen rund 40 Habilitationen, die während seiner Zeit entstanden sind – Büntes ehemalige Mitarbeiter arbeiten heute in in leitenden Positionen in ganz Deutschland und Europa.