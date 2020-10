„55“ heißt das neue Album von Ina Müller . Im Juli ist die Sängerin und Entertainerin 55 Jahre alt geworden – das ist laut einer Pressemitteilung jedoch nicht die einzige Begründung für den Titel des Albums, mit dem Ina Müller im Frühjahr 2022 eine Tour startet. Anfang Februar sind Ina Müller und Band in der MCC Halle Münsterland zu Gast.

Mal kindlich verspielt, mal weise

„55“ könnte neben ihrem Alter genauso zeigen, wie viele Herzen in ihrer Brust schlagen, heißt es. Wie viele verschiedene Ina Müllers in der einen, der ultimativen Ina Müller wohnen. Auf ihrem neuen Album stellt sie nun zwölf neue Varianten von sich vor – die ganz verschieden und auf wundersame Weise doch völlig logisch sind, heißt es in der Ankündigung. Wenn sie etwa singt, sie fühle sich „wie neugebor’n, nur gut 50 Jahre älter“, weiß man instinktiv was sie meint, während sie das Kunststück fertigbringt unverbraucht, manchmal fast kindlich verspielt und dabei resolut und weise zu klingen. Gerade in den kleinen Widersprüchen spürt man die Wahrhaftigkeit.

Ina Müller und das zuckerhungrige Monster

Doch wer sind diese neuen Ina Müllers? Da ist der ehemalige Teenager, der sich über die Ungeschicklich- und Peinlichkeiten des „ersten halben Mals“ austauscht – schonungslos, aber ohne verletzend zu sein. Oder das zuckerhungrige Monster, das ohne Schokolade im Haus versehentlich ganz gemeine Sachen sagt, die nach dem ersten Gummibärchen aber sofort die Gültigkeit verlieren. Direkt daneben die Einsicht der eigenen Endlichkeit – eine Bestandsaufnahme verpasster Chancen und Träume. Hart aber nicht bitter und mit der Hoffnung sowie dem Versprechen, ab jetzt jeden Tag dreifach zählen zu lassen. Weil es immer wieder Details zu entdecken gibt, ist jedes Album ein sicherer Ort, an dem täglich frische Blumen stehen. Blumen aus Worten, aus Momenten, aus Liedern.

Ina Müller und Band am Samstag, 5. Februar 2022 in der MCC Halle Münsterland, Karten gibt es im WN-Ticket-Shop am Picassoplatz.