Erneuter Warnstreik in Münster : Rund 250 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes haben sich am Mittwochmorgen vor dem Sitz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe getroffen, um ihrem Unmut zu den bisherigen Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebern Ausdruck zu verleihen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Der Bezirk Münsterland hat nach eigenen Angaben die Beschäftigten der Stadt Münster, der LWL-Kliniken, der Kreissparkasse Steinfurt, der Sparkasse Westmünsterland, der Stadtwerke Rhede, der Deutschen Rentenversicherung und der Hauptverwaltung des Landschaftsverbandes zum Warnstreik aufgerufen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 22. und 23. Oktober statt.

Foto: Oliver Werner

In den vergangenen Wochen hat es in Münster bereits zwei Warnstreiks gegeben. Am 8. Oktober wurde unter anderem bei den Stadtwerken und bei den Abfallwirtschaftsbetrieben gestreikt . Die Folgen waren ausgefallene Busse und 12.000 nicht geleerte Mülltonnen .