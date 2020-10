Münster-Wolbeck -

Never change a winning team: Die Rassekaninchenzüchter und der Rassegeflügelzuchtverein „RGZV-Phönix“ werden am Wochenende (17./18.Oktober) wieder einmal ihre Kräfte bündeln. Sie präsentieren gemeinsam eine große Kleintierschau im Pfarrheim St. Nikolaus Münster, Herrenstraße 15 in Wolbeck.