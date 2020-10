Kirchen erzählen vom Glauben, von Gott und den Menschen. Ob Urlauber, Pilger, Kunstliebhaber oder Schulklassen: Menschen fühlen sich aus unterschiedlichen Gründen von Kirchenräumen und deren Atmosphäre angezogen.

„Doch vielen ist die Sprache des Raumes und seiner Symbolik heute fremd“, meint Dr. Nicole Stockhoff , Leiterin der Fachstelle Gottesdienst und des Referats Liturgie im Bischöflichen Generalvikariat. Sie ist überzeugt, dass es Menschen braucht, die gemeinsam mit den Besuchern den Kirchenraum entdecken und seine Sprache übersetzen.

Im kommenden Jahr bietet die Fachstelle deshalb laut eigener Ankündigung in Kooperation mit der Akademie Franz-Hitze-Haus einen Qualifizierungskursus an, der dazu befähigt, Kirchenführungen anzubieten und einen Kirchenraum zielgruppengerecht zu erschließen.

Geschichtliches und Didaktisches

An fünf Wochenenden (Beginn am 12. März) erfahren die Teilnehmer etwas über die Kirchen- und Bistumsgeschichte, die Theologie und Architektur des Kirchenraums, die Kunstgeschichte und Bildsprache sowie die Methodik und Didaktik der Kirchenführung. Jedes Wochenende beinhaltet dabei eine thematische Kirchenführung in Münster. Auch die Vorbereitung und Präsentation einer eigenen Führung durch eine Kirche gehört dazu, heißt es weiter.

Weil, anders als früher, viele Gläubige heute an unterschiedlichen Orten den Gottesdienst besuchen, spielen Kirchen- und Sakralräume eine immer wichtigere Rolle, sagt Dr. Frank Meier-Hamidi von der Akademie Franz-Hitze-Haus: „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kirchenräume für die Begegnung mit Menschen ein enormes Potenzial bieten.“ Die Auseinandersetzung mit dem Kirchenraum könne zu einer Glaubensvertiefung führen und Freude an der Vermittlung christlicher Inhalte wecken.

Der Qualifizierungskursus „Gottesräume – Menschenorte“ richtet sich zum einen an hauptamtlich Tätige, die in ihrem beruflichen Kontext Kirchenführungen und Kirchenraumerfahrungen anbieten möchten. Zum anderen sind Ehrenamtliche im Blick, die sich mit einer Kirche oder Kapelle ihres Lebensraumes verbunden fühlen und diese anderen Menschen vorstellen möchten.

Nach der Teilnahme an allen Kursteilen erhalten die Haupt- und Ehrenamtlichen ein Zertifikat. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 begrenzt.