Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte ist in den münsterischen Schulen seit dem Schuljahr 2016/2017 zum Teil deutlich angestiegen. Dies geht aus einer Statistik hervor, die die Landesbehörde IT NRW am Mittwoch veröffentlicht hat.

In den hiesigen Grundschulen hatten im Schuljahr 2019/2020 4160 Schüler (41,2 Prozent) eine Zuwanderungsgeschichte. Vier Jahre zuvor lag dieser Anteil noch bei 27,6 Prozent (3726 Schüler).

Mehr Schulkinder mit Migrationshintergrund

Um mehr als sieben Prozent auf 68,5 Prozent ist der Anteil der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte innerhalb von vier Jahren an den Hauptschulen gestiegen, an den Realschulen liegt er aktuell bei 51,3 Prozent (2016/2017: 44,4 Prozent). An der Primusschule legte er laut Landesstatistik von 27,4 auf 28,5 Prozent zu, an der Gesamtschule Münster-Mitte von 9,9 auf 17,6 Prozent und an den Gymnasien von 19,1 auf 23,4 Prozent.

In sämtlichen Schulformen stieg die Anzahl der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte zwischen 2016/2017 und 2019/2020 von 12 106 auf 13 835 und damit von 23,8 auf 27,6 Prozent. Die Gesamtschülerzahl ging im gleichen Zeitraum von 50 885 auf 50 050 zurück.

Landesweiter Anteil höher als in Münster

Auf Landesebene lag der Anteil der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte im zurückliegenden Schuljahr deutlich höher als in Münster – nämlich bei 38,2 Prozent, so IT NRW. In Duisburg (54,9 Prozent) und Gelsenkirchen (53,3 Prozent) gab es landesweit die höchsten Anteile, in den Kreisen Borken (21,6 Prozent) und Coesfeld (17,5 Prozent) die niedrigsten.

Als Personen mit Zuwanderungsgeschichte gelten in der Statistik Schüler, die im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert sind, Schüler, von denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert ist beziehungsweise Schüler deren Verkehrssprache in der Familie nicht Deutsch ist.