Die „Woche des Sehens“ ist gestartet: Den Abschluss bildet der „Tag des Weißen Stockes“. In diesem Zusammenhang veranstaltet der „ Blinden- und Sehbehindertenverein Münster und Umgebung“ die verkehrspolitische Aktion „Guck mal!?“ am Samstag (17. Oktober) in der Ludgeristraße.

„Als junge Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenvereins, aber ganz vor allem als Bewohner dieser Stadt ist unsere Mobilität aktuell stark eingeschränkt“, berichtet Annalena Knors . „Auch wenn unser mittelfristiges Ziel ein ganzheitliches Verkehrskonzept ist, möchten wir mit unserer Kampagne zunächst die Themen Fahrradverkehr und Blindheit zusammenbringen.“

Hindernisse sind doppelt gefährlich

Blinde Menschen orientieren sich per Langstock an taktil markanten Stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu kann eine Häuserwand, eine Bordsteinkante oder ein auf dem Boden aufgetragener, ertastbarer Leitstreifen dienen. In Münster sei die Bordsteinkante durch die verlegten Radwege teilweise nicht nutzbar; Häuserwände, Ampelpfosten oder Leitstreifen seien oft mit geparkten Fahrrädern verstellt.

Fußwege können für Blinde tükisch sein. Foto: Fabian Strauch/dpa

„Hier wollen wir ansetzen – denn ein unerwartetes Hindernis sorgt nicht nur für Überraschung, sondern bringt uns auch durch Ausweichmanöver in Gefahr“, betont Annalena Knors.

Aktion soll Dialog fördern

Mit der Aktion „Guck mal!?“ wollen die Betroffenen mit Münsteranern persönlich in Austausch kommen, so der Verein weiter. Es wurde ein Flyer erstellt, der die Park- und Gefahrensituationen konkret benennt und das Thema „ganzheitliches Verkehrskonzept“ (unter anderem mit mehr Parkmöglichkeiten für Fahrräder) mit anspricht.

Flankiert wird das Projekt durch den Instagram-Hashtag „#guckmalms“, um über gelungene, gefährliche oder auch kuriose Parksituationen ins Gespräch zu kommen, sowie von eigens gestalteten Sattelschützern, unter denen die Flyer auch nach dem 17. Oktober platziert werden können.