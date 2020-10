Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lkw an der Straße Grafschaft von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Warum der mit Sand beladene Lastwagen um 6.46 Uhr von der Straße abgekommen ist, ist bislang noch unklar.

Aktuell wird der Sand mit Hilfe eines Baggers von dem Lkw abgeladen. Ab dem Mittag wird die Straße Grafschaft zwischen Vennheideweg und Kappenberger Damm voll gesperrt, wie die Polizei mitteilt. Für die Bergung des Lkw wurde eine Spezialfirma beauftragt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden dauern.