Vorverkauf für "Holiday on Ice" läuft

Eiskunstlauf in Perfektion, atemberaubende Kostüme und Bühnenbilder, jedes Jahr eine neue Welt auf dem Eis verpackt in visionärem Live-Entertainment – dafür steht laut eigener Mitteilung „Holiday on Ice“, die weltweit größte tourende Eisshow, die regelmäßig mehr als eine halbe Million Besucher begeistert.

Aufgrund der globalen Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Veranstaltungsbranche wurde die anstehende Tour jedoch um eine Saison verschoben. Unabhängig davon arbeitet „Holiday on Ice“ bereits an einer neuen Show für die Saison 2021/2022, um auch seine Zuschauer in Münster wieder in eine neue und faszinierende Welt auf dem Eis zu entführen.

„Supernova“ im Winter 2021/22

Vom 29. Dezember 2021 bis zum 1. Januar 2022 wird „Holiday on Ice“ im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland gastieren – die Shows vom 26. Dezember bis 30. Dezember 2020 entfallen. Die Produktion „Supernova“ kommt in der Saison 2021/2022 ebenfalls zurück und wird dann durch Österreich, die Niederlanden und Frankreich touren.

„Wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns, unser treues Publikum 2021/2022 mit einer neuen, spektakulären Show zu überraschen“, so CEO Peter O’Keeffe. Ausgewiesene Eiskunstlauf-Liebhaber müssen sich damit zwar etwas länger gedulden, dürfen sich aber bereits jetzt auf die Saison 2021/2022 freuen. Alle Kunden, die bereits ein Ticket für die Tour 2020/2021 erworben haben, wurden direkt von Holiday on Ice über Ersatztermine und die weitere Abwicklung informiert.

Alle Informationen rund um die Tourverschiebung finden Kunden auch unter www.holidayonice.de/faq .