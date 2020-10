Sachen gibt‘s, die gibt‘s gar nicht – etwa bei einem Neubau in Münster, bei dem nach sage und schreibe 14 Jahren eine Terrasse noch immer nicht genutzt werden kann. Auch in diesem Sommer und bei den sonnigen Tagen zu Herbstanfang war die Außenterrasse am Stein-Gymnasium nämlich Sperrzone für Schüler und Lehrer.