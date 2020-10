Uniklinik in 21 Bereichen als "Top-Klinik" ausgezeichnet

Münster -

In der jährlich durch ein unabhängiges Rechercheinstitut erstellten Klinikliste des Gesundheitsmagazins Focus ist das UKM in diesem Jahr in zahlreichen Kategorien vertreten. Auch bundesweit kann sich die Platzierung sehen lassen.