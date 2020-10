In Münster hat es am Dienstag zwölf bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Dem gegenüber stehen nach Angaben der Stadt zwölf Genesungen. Damit sind aktuell weiter 157 Menschen in Münster nachweislich infiziert - so viele wie zuletzt Mitte April.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 1341 gestiegen. Davon gelten mittlerweile 1171 als wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle ist weiter unverändert: 13 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Inzidenzwert liegt weiter unter erstem Grenzwert

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die darüber entscheidet, ob strengere Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ergriffen werden müssen, lag nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) am Dienstag (20. Oktober, 0 Uhr) bei 30,1. Laut unserer Berechnung wird der Inzidenzwert trotz den zwölf von der Stadt gemeldeten Neuinfektionen auf unter 30 sinken und somit weiter unter dem ersten Grenzwert von 35 liegen.

Entscheidend ist jedoch der Wert, den das LZG herausgibt. Dieser Wert kann - etwa durch nachträgliche Übermittlungen und Ergänzungen durch das Gesundheitsamt - von unseren Berechnungen abweichen.