Nach einem Unfall am Montag an der Straße Möselerhook sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Jugendliche war nach eigenen Angaben gegen 12.30 Uhr auf der Straße unterwegs, als sie von einem Lieferwagen überholt wurde.

"Da die Straße sehr eng war, musste die 16-Jährige nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Transporter zu verhindern", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Hierbei kam die junge Frau auf dem Schotter neben der Fahrbahn zu Fall und verletzte sich. Der Lieferwagen hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Roxel fort.

Nach Aussagen der Jugendlichen war der Transporter weiß und hatte eine gelb-schwarze Aufschrift, die sich über die gesamte Beifahrerseite zog. Hinweise zu dem Fahrer und dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.