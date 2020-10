So verändert Corona den Hospiz-Alltag

Münster -

Von Renée Trippler

Persönlicher Kontakt ist wohl an kaum einem Ort so wichtig wie im Hospiz. Zwei Mitarbeiterinnen und eine Bewohnerin des Johannes-Hospiz in Münster blicken auf die vergangenen Wochen zurück und erzählen, wie Maskenpflicht und Besuchsregelungen den Alltag verändern – oder eben auch nicht.