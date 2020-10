Sich als Stammzellspender registrieren zu lassen, geht einfach, schnell und schmerzfrei. Die UKM Stammzellspenderdatei bietet die sogenannten Typisierungs-Sets an, die jedem im Alter zwischen 18 und 40 Jahren direkt nach Hause geschickt werden.

„Dieser Weg der Typisierung ist derzeit wichtiger denn je. Denn bedingt durch die aktuellen Corona-Auflagen haben wir keine Möglichkeit, großangelegte Typisierungsaktionen durchzuführen“, erklärt Dr. Hartmut Hillmann in einer Pressemitteilung des Universitätsklinikums Münster (UKM). Er ist der Kommissarische Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Zelltherapie am UKM. „Trotzdem kann eigentlich jeder ganz bequem von zu Hause aus ein Stammzellspender werden“.

Typisierungs-Set per E-Mail anfordern

Wer sich registrieren lassen möchte, kann ein Typisierungs-Set per E-Mail anfordern. Die Person bekommt eine Einverständniserklärung zur Unterschrift und ein Set mit zwei steril verpackten Wattestäbchen nach Hause zugeschickt. Die beigefügte Anleitung erklärt, wie man damit einen Abstrich von der Mundschleimhaut nimmt. Ein frankierter Rückumschlag liegt ebenfalls bei. "In wenigen Minuten ist die Probeentnahme durchgeführt und abgeschickt. Nun kann die Registrierung erfolgen", wird in der Pressemitteilung erklärt.

„Die passenden Stammzellen zu finden, ist gar nicht so einfach." Dr. Hartmut Hillmann

Nach der Registrierung werden die für die Spendensuche notwendigen Daten in die Spenderdatei aufgenommen und an das Zentrale Knochenmarkspenderregister (ZKRD) in Ulm weitergeleitet. Sollten die Gewebemerkmale des jeweiligen Spenders mit denen eines Patienten übereinstimmen, so werden diese Spender kontaktiert. Anschließend wird untersucht, ob die Person tatsächlich als Spender in Frage kommt.

Jedes Jahr erkranken über 13.000 Menschen in Deutschland an Leukämie oder leiden an anderen Störungen der Blutbildung. Viele Betroffene sind auf eine lebensnotwendige Übertragung von Stammzellen angewiesen. „Die passenden Stammzellen zu finden, ist gar nicht so einfach“, so Hillmann. „Nur ein Drittel der Patienten findet einen geeigneten Spender innerhalb der eigenen Familie.“

Chancen auf passenden Spender erhöhen

Der Großteil der Patienten benötigt einen nichtverwandten Spender, das heißt – je mehr Menschen sich als Stammzellspender registrieren lassen, desto höher ist die Chance, einen passenden Spender für jeden Patienten zu finden.