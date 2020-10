Eine 59-jährige Fahrradfahrerin wurde am späten Mittwochabend bei einem Zusammenstoß auf der Promenade schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau alkoholisiert, als sie um 23.30 Uhr über die Promenade fuhr.

Sie war in Richtung Bahnhof unterwegs und bog nach links auf die Straße Hörstertor ab. Dabei kollidierte sie mit einem 23-jährigen Radfahrer, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft der 59-Jährigen. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 59-Jährige in ein Krankenhaus. Auch der 23-Jährige, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-Jährige erwartet ein Strafverfahren.