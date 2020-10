Eine 27-jährige Münsteranerin ist am Mittwochmittag in Begleitung eines 29-jährigen Münsteraners mit dem Zug aus Coesfeld am Hauptbahnhof in Münster angekommen. Dabei trugen die beiden laut einer Mitteilung der Bundespolizei keinen Mund-Nase-Schutz.

Beamte der Bundespolizei forderten die 27-Jährige und den 29-Jährigen dazu auf, eine entsprechende Maske aufzusetzen. Sie entgegneten, vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung durch ein ärztliches Attest befreit zu sein, weigerten sich jedoch, sowohl das behauptete Attest als auch ihre Ausweise vorzulegen. "Vielmehr zweifelten sie die Rechtmäßigkeit der Maßnahme und die Dienstausübung der Beamten an", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Strafverfahren wegen Körperverletzung

Der Sachverhalt ließ sich laut Polizei vor Ort nicht klären, weil die Beamten an der Verweigerungshaltung beider Personen scheiterten. Deswegen wurden die 27-Jährige und der 29-Jährige zur Wache gebracht. Währenddessen machen sich die beiden über die Beamten und die Maßnahmen lustig und bezeichneten sie laut Polizei als "lächerlich".

Im Eingang der Wache "näherte sich der 29-jährige einem Polizeibeamten und hustete ihm zweimal gekünstelt und mit voller Absicht ohne Vorhalt einer Hand oder Maske direkt ins Gesicht". Den sichtbaren Ekel des Beamten quittierte er mit einem Lachen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

29-Jähriger kann Attest vorlegen

Die 27-jährige legte schließlich ein Attest vor, das zwar eine Atemwegserkrankung bescheinigte, sie aber nicht vom Tragen eines Mund-Nase-Schutzes befreite. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Der 29-jährige ist dem vorgelegten

Attest zufolge vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreit.

Weil sich beide Personen weigerten, sich gegenüber der Polizei auszuweisen, wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.