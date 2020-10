Stadt legt Corona-Leitfaden für Schulen vor

Das Gesundheitsamt und das Schulamt haben gemeinsam einen Leitfaden für Schulen mit Verhaltensmaßnahmen und Zuständigkeiten für den Fall eines Corona-Ausbruchgeschehens innerhalb der Einrichtung erstellt. Dieser liegt den Schulleitungen ab der kommenden Woche vor und dürfte Melde- wie Informationswege deutlich vereinfachen. Dies teilte die Verwaltung am Donnerstagabend nach der 52. Sitzung des Corona-Krisenstabes mit.

Zudem liege eine städtische Allgemeinverfügung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen vorbereitet in der Schublade der Verwaltung. Diese trete am Tag nach der möglichen Überschreitung des Grenzwertes von 35 in Kraft. Davon scheint Münster nicht mehr allzu weit entfernt zu sein. Nach Berechnungen unserer Zeitung auf Basis der von der Stadt veröffentlichten Zahlen lag der Inzidenzwert am Donnerstag bei 34,3.

Aktuell gelten 155 Münsteraner als infiziert. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist auf 1384 gestiegen – 18 mehr als am Vortag. Davon sind 1216 Patienten wieder genesen – ein Plus von zehn. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Ebenfalls 13 Personen werden aufgrund ihrer Covid-Erkrankung aktuell stationär in münsterischen Krankenhäusern behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Drei müssen beatmet werden.

Positiv wurde in der Sitzung des Corona-Krisenstabs das eigenverantwortliche Handeln vieler Bürger zum Corona-Schutz vermerkt. Während andere NRW-Städte aufgrund gestiegener Infektionszahlen eine Maskenpflicht für stark frequentierte Einkaufsstraßen angeordnet haben, tragen viele Passanten in der Innenstadt von Münster freiwillig eine Mund-Nase-Bedeckung zum Schutz ihrer Mitmenschen.

Die nächste Krisenstabs-Sitzung ist für die kommende Woche terminiert.