Stadt und Schausteller ziehen bereits positives Fazit zum Freizeitpark

Norbert Vechtel, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Münster, ist offenbar ein vorsichtiger Mann. Noch während über dem mobilen Freizeitpark vor dem Schloss die Sonne schien, hatte Vechtel Regenschirm, langen Mantel und Schal eingepackt, als er sich am späten Donnerstagnachmittag auf den Weg dorthin machte.

Vorsicht als oberste Prämisse war der Stadt Münster auch wichtig, als man im Sommer mit dem ausrichtenden Schaustellerverband Gespräche über den mobilen Freizeitpark aufnahm. Nun, wenige Tage, bevor der Park am Sonntag um 22 Uhr seine Pforten wieder schließt, zog Vechtel, während der Regen längst eingesetzt und sich der geplante Rundgang mit den Schaustellern zu einem Gespräch unter Zeltdächern entwickelt hatte, ein zufriedenes Fazit. Aus der Bevölkerung, so Vechtel, habe es ganz überwiegend die Rückmeldung gebeben, dass man dankbar sei, dass solch eine Veranstaltung auch in diesen Zeiten möglich sei.

Blaupause für kommende mobile Freizeitparks?

Diese Zeiten – was die steigenden Fallzahlen hinsichtlich der Corona-Pandemie betreffe, habe die Stadt keine Anhaltspunkte darauf, dass diese auch nur in „irgendeinem Zusammenhang“ zu der Veranstaltung vor dem Schloss stünden. Im Gegenteil“, sagt Vechtel. Das Hygienekonzept der Schausteller, denen Vechtel die Attribute zuverlässig und seriös verleiht, habe gegriffen. Zwar könne er nicht in die Zukunft sehen, aber die Veranstaltung könne durchaus als Blaupause für kommende mobile Freizeitparks dienen. Mehr Lob städtischerseits geht kaum.

Schausteller Markus Heitmann angenehm überrascht

Ein Lob, das Markus Heitmann , Vorsitzender des Schaustellerverbands Münsterland, erwidert. „Die Stadt war uns eine große Hilfe“, sagt Heitmann. Rund 55 000 Besucher peile man über die gesamte Veranstaltungszeit an, eine Zahl, die man, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, wohl auch erreichen werde. „Die meisten Schausteller sind zufrieden“, sagt Heitmann, der aber nicht verschweigt, dass die Veranstaltung nur ein Notnagel für die Beschicker in einer „schweren Zeit“ sei. Schon den Winter würden deutschlandweit längst nicht alle Betriebe überstehen. Einiges hänge jetzt auch davon ab, ob man auf Weihnachtsmärkten ein letztes Mal vor dem Winter Geld verdienen könne.

Heitmann hat in dieser Hinsicht vor allem eine Bitte an Städte und Kommunen – Planungssicherheit. „Klar gibt es immer ein unternehmerisches Risiko“, so Heitmann, doch nach einem Jahr fast ohne Einnahmen, könne die Branche kein Risiko mehr vertragen.

Ob die Schausteller aber wirklich mit frühzeitigen An- oder schlimmstenfalls Absagen, auch aus Münster, rechnen können, scheint angesichts einer stets dynamischen Corona-Situation fraglich. Vorsicht ist eben das Gebot der Stunde – so wie bei Ordnungsamtsleiter Vechtel: „Der Schal war dann doch ein bisschen zu viel“, sagt er und lächelt beim Blick auf seine Garderobe.