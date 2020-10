So viele Neuinfektionen in Münster wie noch nie

Am 25. März meldete die Stadt Münster 47 Neuinfektionen innerhalb eines Tages - bis zum Freitag ein Rekordwert. Die 61 Neuinfektionen vom Freitag überschreiten diesen deutlich und lässt die Zahl der akut infizierten Personen deutlich ansteigen, da nur 17 Gesundmeldungen am Freitag gemeldet werden. Außerdem hat die Stadt mitgeteilt, dass zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind. Dabei handelt es sich um einen 88-Jährigen ohne Lungenvorschädigung und eine 97-Jährige, die Bewohnerin des Friederike-Fliedner-Hauses war, teilte die Stadt mit.

783 Kontaktpersonen in Quarantäne

Aktuell gelten 197 im Stadtgebiet von Münster am Coronavirus erkrankt. Die Gesamtzahl der Infektionen ist auf 1445 gestiegen, wovon 1233 Personen als gesundet und jetzt 15 Personen als verstorben. Es befinden sich derzeit 783 Personen in Münster als Kontaktpersonen der Kategorie eins (440) oder als Reiserückkehrer (343) in Quarantäne.

Im Friederike-Fliedner-Haus wurden in der Zwischenzeit neben sieben bereits bekannten nun weitere Infektionen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern nachgewiesen. Damit erhöht sich die Zahl auf aktuell dreizehn Infizierte. Auch zwei Mitarbeitende der Einrichtung sind betroffen. Infizierte Personen dürfen derzeit keinen Besuch empfangen; Ausnahmen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen sind nach Absprache mit der Hausleitung möglich. Weitere Testungen folgen, teilt die Stadt mit.

Die deutlich gestiegene Zahl an Neuinfektionen ist aber in der Hauptsache weiterhin auf Ansteckungen in jüngeren Jahrgängen (80er und 90er) zurückzuführen. Auch hat es zahlreiche Infektionen bei der Deutschen Hochschule der Polizei gegeben, betroffen sind hier allerdings Personen aus dem gesamten Bundesgebiet. Insofern ist das Infektionsgeschehen nicht ausschließlich auf eine bestimmte Einrichtung oder einen bestimmten Personenkreis einzugrenzen.

Diese Corona-Regeln gelten ab einer 7-Tages-Inzidenz von 35 1/6 Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 35 in einem Kreis, gilt die erste Warnschwelle überschritten. Es gelten verschärfte Corona-Regeln. Foto: Miroslav Chaloupka via www.imago-images.de

Feste, wie zum Beispiel Hochzeiten, dürfen nur noch mit höchstens 25 Personen stattfinden. Foto: Uwe Anspach

In Innenstädten, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel in Fußgängerzonen, gilt eine Maskenpflicht. Foto: Peter Kneffel

Die Maskenpflicht gilt auch am Sitz- oder Stehplatz in geschlossenen Räumen, zum Beispiel im Kino oder Theater. Foto: Müller-Stauffenberg via www.imago-images.de

Kommunen können, nach eigenem ermessen, eine Sperrstunde für die Gastronomie verhängen. Foto: Sebastian Gollnow

Für alle Schüler ab Klasse fünf, unabhängig von der Inzidenz im jeweiligem Kreis, gilt ab dem 26. Oktober wieder die Maskenpflicht im Unterricht. Foto: Jonas Güttler

Münster überschreitet Samstag wohl Warnschwelle

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer dazu am Freitag: "Ich gehe davon aus, dass der vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) berechnete Inzidenz-Grenzwert von 35 zu Samstag deutlich überschritten wird." Ist dies der Fall, wird unmittelbar eine Allgemeinverfügung der Stadt Münster veröffentlicht, diese tritt damit am Montag um 0 Uhr in Kraft.

Für das Gebiet der Stadt Münster würde damit die Gefährdungsstufe 1 gemäß Corona Schutzverordnung des Landes gelten. Das bedeutet im Einzelnen:

- Veranstaltungen und Versammlungen sowie Kongresse mit mehr als 1.000 Personen sind unzulässig.

- An Festen (ohnehin nur aus herausgehobenem Anlass) dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen.

- Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung besteht auch am Sitz- oder Stehplatz in geschlossenen Räumlichkeiten bei Konzerten und Aufführungen und sonstigen Veranstaltungen sowie als Zuschauer von Sportveranstaltungen.

- Bei Veranstaltungen muss immer ein Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen Personen gewährleistet sein.

Wolfgang Heuer dazu in einer Presseerklärung : "Steigen die Zahlen weiter, wird es weitere Verschärfungen geben, etwa eine Maskenpflicht in den Einkaufsstraßen. Dabei ist die Einhaltung der bekannten Schutzregeln die beste Antwort auf die derzeitige Entwicklung. Die Mitarbeitenden der Stadt, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen werden ihren Beitrag leisten, dass niemand Angst vor den kommenden Wochen haben muss. Aber bitte ziehen auch Sie weiter mit", richtet Heuer einen dringenden Appell an die Bürger der Stadt.

Sollten die Zahlen wieder sinken, führt dies nicht zwangsläufig zu einer Aufhebung der Allgemeinverfügung. Diese wird erst außer Kraft gesetzt, nachdem der entsprechende Grenzwert über einen Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurde.