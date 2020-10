Stadt Münster reagiert mit Maskenpflicht und Sperrstunde

Jetzt ging es ganz schnell. Erst kippte die 35er Marke, dann der 50er Grenzwert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Münster am Sonntag bei 62,2 Fällen je 100 .000 Einwohner. Die Stadt reagierte darauf am Wochenende mit zwei Allgemeinverfügungen, die ab Montag beziehungsweise Dienstag in Kraft treten. Sie sehen unter anderem eine Maskenpflicht tagsüber in der Innenstadt sowie eine Sperrstunde ab 23 Uhr vor. „Die aktuelle Corona-Situation ist beinahe wie im März. Auch die Zahl der Schwer- erkrankten nimmt zu“, warnt der städtische Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer .

Die Sieben-Tagessumme der Neuinfizierten habe sich von 101 am Freitagmorgen auf 196 am Sonntagmorgen nahezu verdoppelt. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg von 155 am Donnerstag auf 276 am Sonntag. Ein einziger großer Hotspot steckt nicht dahinter.

Feste sind nur noch mit zehn Personen erlaubt

Die Maske wird ab Dienstag überall im Stadtbild zu sehen sein: Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist in der Zeit von 8 bis 20 Uhr Pflicht auf Prinzipalmarkt, Michaelisplatz, Rothenburg, Königsstraße (zwischen Marievengasse und Rothenburg) einschließlich Picassoplatz und Adolph-Kolping-Platz, Hötteweg, Marievengasse, Ludgeristraße (zwischen Verspoel und Klemensstraße), Salzstraße (im Bereich der Fußgängerzone), Bolandsgasse, Julius-Voos-Gasse, Windthorststraße (zwischen Klosterstraße und Ludgeristraße), Stubengasse, Heinrich-Brüning-Straße, Syndikatplatz, Platz des Westfälischen Friedens, Gruetgasse, Klemensstraße, Klarissengasse und Beginengasse. Die Maskenpflicht entfällt für Radfahrende in den für den Radverkehr zugelassenen Bereichen während der Fahrt.

Diese Corona-Regeln gelten ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 1/6 Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 in einem Kreis, gilt dieser als Risikogebiet. Es gelten verschärfte Corona-Regeln. Foto: via www.imago-images.de

Es gilt eine Maskenpflicht an stark frequentierten Orten, wo keine 1,50 Meter Abstand gehalten werden kann. Außerdem ist auch an Sitzplätzen im Theater oder Kino ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Foto: Marijan Murat

Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sind mit maximal fünf Personen oder mit Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Foto: Ralph Peters via www.imago-images.de

Es gilt eine Sperrstunde für die Gastronomie zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Foto: NomadSoul via www.imago-images.de

In der Zeit von 23 Uhr und 6 Uhr darf auch kein Alkohol verkauft werden, auch nicht am Kiosk oder im Supermarkt. Foto: Angelika Warmuth

Feste, wie zum Beispiel Hochzeiten, sind nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Foto: Christoph Schmidt

Die Jüdefelderstraße und die Münzstraße, wo sich abends und vor allem am Wochenende viele Feiernde treffen, hat die Stadt zusätzlich mit in die Allgemeinverfügung aufgenommen. Dort muss in der Zeit von 20 bis 5 Uhr ebenfalls Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

Die eingeführte Sperrstunde im Stadtgebiet besagt, dass der Gastronomiebetrieb und der Verkauf von alkoholischen Getränken zwischen 23 und 6 Uhr verboten ist. Feste sind nur noch mit zehn Personen erlaubt.

Heuer rät Erstsemestern zur Zurückhaltung

Ab Donnerstag sind Veranstaltungen, Versammlungen sowie Kongresse mit mehr als 500 Personen im Freien oder mehr als 250 Personen in Innenräumen unzulässig. Für Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen muss der Stadt vorab ein Hygienekonzept vorgelegt werden. „Alle Maßnahmen dienen der Reduzierung von Kontakten und dem Infektionsschutz. Dies sollte jeder in seinem privaten Umfeld durch Eigenverantwortung und Rücksichtnahme ergänzen“, sagt Heuer.

Bereits ab Montag gilt, dass eine Mund-Nase-Bedeckung auch am Sitz- oder Stehplatz in geschlossenen Räumen bei Konzerten, Aufführungen und sonstigen Veranstaltungen sowie als Zuschauer von Sportveranstaltungen getragen werden muss. Bei Veranstaltungen muss immer ein Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen Personen gewährleistet sein.

Krisenstabsleiter Heuer geht davon aus, dass die Stadt Münster im Laufe der Woche weitere Maßnahmen festlegen wird. Er rät zum Beispiel den Verantwortlichen in der Vereinslandschaft dazu, sich über Kontaktreduzierungen Gedanken zu machen. Die Stadt nimmt auch die Religionsgemeinschaften in den Blick.

Den Erstsemestern rät Heuer zur Zurückhaltung bei der beginnenden Orientierungswoche. „Das herkömmliche Programm dürfte so nicht möglich sein“, sagt er.