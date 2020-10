Ehrenamtliche im Großeinsatz: Holzbalken müssen weichen

Der Einsatz im Allwetterzoo am Samstag stand bis zum letzten Moment auf der Kippe: Nur weil der Corona-Sieben-Tage-Inzidenz-Wert noch knapp unter 50 lag, durften die Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks Münster ( THW ) überhaupt zum finalen Dienst im Tierpark am Aasee ausrücken. THW-Chef Tobias Rausch : „Ab 50 gilt für uns absolute Einsatzbereitschaft, dann sind Übungen nicht mehr möglich.“

Aber das Glück war diesmal auf der Seite der Tüchtigen, die Baumarbeiten über dem Bärenhaus und der Abbau von den schweren Holzbalken des Allwetterganges zwischen Tigergehege und Geier-Voliere konnten bis zum Abend problemlos über die Bühne gehen.

Vorbereitungen für Tropenhalle

Seit vier Wochenenden sind THW-Kräfte aus dem ganzen Münsterland im Zoo aktiv, es gilt Platz zu schaffen für eine breite Baustraße zum Gelände, wo ab dem kommenden Jahr die neue Tropenhalle entstehen soll. Dafür mussten rund 70 größere und kleine Bäume weichen, das war für die Ehrenamtlichen ein Übungseinsatz in Sachen Kettensägearbeiten unter erschwerten Bedingungen in großen Höhen und über Tiergehegen. Rausch: „Uns beschäftigen immer mehr Sturmeinsätze, und deshalb müssen die Helfer in der Lage sein, das schwere Gerät optimal einsetzen und beherrschen zu können.“

Zuvor waren bereits mit Greifzügen von Bergungsgruppen aus Lüdinghausen und Dülmen Volieren entfernt worden, der Ortsverband Rheine räumte mit Radladern im Bereich der alten Känguru-Freianlage 2,4 Tonnen zerkleinerte Betonfundamente weg und kofferte das weitläufige Areal aus. Ein Holzpavillon wurde in einem Stück versetzt. Wegen der besonderen Coronaschutz-Auflagen durften die bis zu 20-köpfigen Teams nur zeitlich versetzt und in kleinen Gruppen agieren.

Training für Ernstfall

Besonders die aufwendigen Baumarbeiten seien, so Rausch, ein „wichtiges Training“. Im Ernstfall muss das THW bei Waldbränden für die Feuerwehr Brandschneisen in den Forst schlagen und roden, dafür war der Einsatz im Zoo „ein praxisnaher Test“. Die Bäume und Äste werden als Futter und Spielzeug für die tierischen Bewohner weiterverwendet.

Im letzten Akt sind nun viele Leimbinder in den Gängen demontiert worden. Die Hölzer aus der Gründerzeit 1974 sind gut erhalten, werden eingelagert und später wieder verwendet.

Wegen Corona fallen weitere geplante Ausbildungsprüfungen erst einmal aus, sie sollen aber Ende November nachgeholt werden.

Zoosprecher Sebastian Rohling: „Wir sind sehr dankbar für die großartige Unterstützung durch das THW, diese fantastische Truppe hat hier echt etwas bewegt.“ Am 11. Januar soll der Spatenstich für die neue Halle stattfinden.