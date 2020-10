Sie sind schwer und sehr unhandlich, die Bänke in der Trinitatiskirche. Außerdem sind sie mit Schrauben an dem Holzboden befestigt, die nach vielen Jahren auch nicht mehr einfach herauszudrehen sind. Doch für die Gemeindemitglieder um Pfarrer Thomas Ehrenberg ist das kein Problem: Gemeinsam packen sie an, um den Kirchenraum leer zu machen.