In Frankfurt hat der Leiter des dortigen Gesundheitsamtes schon öffentlich im ZDF kapituliert. In der ARD äußerte sich seine Kollegin aus Wiesbaden am Sonntag bei Anne Will ähnlich. Überall in Deutschland arbeiten die Gesundheitsämter der Kommunen bei der Nachverfolgung der Corona-Infektionsketten am Anschlag.