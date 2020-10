Alle starren auf die GAL

„Die Folgen der aktuellen Corona-Lage bringen auch Münster in eine gefährliche Lage. 2021 wird ein grausames Jahr.“ Mit diesen Worten zitiert Münsters CDU-Ratsfraktion in einer Pressemitteilung am Dienstag „ihren“ Oberbürgermeister Markus Lewe . In Münster sei aktuell kein Platz „für politische Spielchen und ideologische Wolkenschiebereien“, heißt es weiter.

Derlei Äußerungen, verbunden mit dem Hinweis auf die CDU als „Stabilitätsanker der münsterschen Kommunalpolitik“, kommen nicht von ungefähr, denn nach vorliegenden Informationen wollen Münsters Grüne am Freitag entscheiden, ob sie mit der CDU über eine Neuauflage des schwarz-grünen Bündnisses verhandeln wollen oder ob die grüne Verhandlungsstrategie eher in Richtung eines Dreierbündnisses geht, bestehend aus Grünen, SPD und FDP beziehungsweise Volt.

CDU hat noch kein Verhandlungsangebot unterbreitet

Interessanterweise hat die CDU – als größte Fraktion – bislang keiner Partei ein Verhandlungsangebot gemacht, obwohl die Wahl über fünf Wochen zurückliegt. Alternativ zu den Grünen könnte die CDU auch zusammen mit der SPD im Rathaus regieren. Die Zurückhaltung der CDU hängt, wie zu hören ist, damit zusammen, dass die Grünen die bessere Ausgangssituation haben. Bevor nämlich die SPD über ihr eigenes Vorgehen entscheidet, möchte sie das Votum der Grünen abwarten.

Sprich: Kommt es zu schwarz-grünen Bündnisverhandlungen, ist für die SPD der Gang in die Opposition klar. Gehen die Grünen indes auf die SPD zu, wird es parallel dazu keine schwarz-roten Verhandlungen geben.

Wie sich die Grünen entscheiden, ist völlig offen.