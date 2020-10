Der Täter hatte am Mittwoch gegen 20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Ludgeristraße mehrere Kleidungsstücke entwendet und war mit der Beute aus dem Laden gerannt, teilt die Polizei mit. Eine Verkäuferin rief demnach um Hilfe und machte so den Zeugen auf das Geschehen aufmerksam.

Der 48-Jährige nahm über die Aegidiistraße Richtung Krumme Straße die Verfolgung auf. Am Aegidiikirchplatz drehte der Dieb sich plötzlich um, zog ein Messer aus der Jackentasche und bedrohte den 48-Jährigen auf arabischer Sprache, bevor er weiter rannte. Im Bereich der Straße Krumme Straße verlor der Zeuge den Unbekannten aus den Augen, heißt es weiter.

Polizei sucht Zeugen

So beschreibt die Polizei den Mann: Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, dünn, hatte kurze dunkle Haare und ein arabisches Aussehen. Er war mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunklen Jeans bekleidet und hatte eine weiße Tüte mit Vierecken dabei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen