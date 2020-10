In Muenster in Texas, das einst von Einwanderern aus dem Münsterland gegründet wurde, in Münsters Partnerstadt Fresno in Kalifornien, in Rochester (Minnesaota), mit dem Münster seit Kurzem eine Klimapartnerschaft pflegt, und mit einem Münsteraner, der vor langer Zeit nach Cincinnati (Ohio) ausgewandert ist, haben wir uns zum Thema US-Wahl unterhalten.