Münster -

Von Renée Trippler

Ein 600 Quadratmeter großes Kletterparadies entsteht gerade in einer Halle an der Rudolf-Diese-Straße. Genauer gesagt, ein Boulderparadies. Warum der Unterschied das Tolle an der Trendsportart ist, erklären zwei Münsteranerinnen, die sich damit jetzt selbstständig gemacht haben.