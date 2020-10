So reagiert Münster auf den Teil-Lockdown

Münster -

Von Joel Hunold, Björn Meyer, Klaus Baumeister, Martin Kalitschke

Schulen, Kitas und der Einzelhandel bleiben offen, Gastronomie, Fitnessstudios, Konzerthallen, Kinos und Hotels müssen bis Ende November schließen. Wie reagieren Betreiber und Verantwortliche in Münster auf die Beschlüsse, die am Mittwoch in Berlin getroffen wurden?