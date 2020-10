Abbau der Skulptur „Square Depression“ beginnt

Ab Montag (2. November) beginnt die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) mit dem Rückbau des Kunstwerks „Square Depression‘“ von Bruce Nauman . Das teilt das Kunstmuseums des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in einer Pressemitteilung mit. Wie berichtet, muss die Skulptur am Institut für Theoretische Physik in der Wilhelm-Klemm-Straße weichen , da die Universität dort Gebäude für den Fachbereich Physik errichtet. Das Kunstwerk soll jedoch in unmittelbarer Nähe neu entstehen.

„Wir bedauern sehr, dass wir vorerst Abschied nehmen müssen von dieser großartigen Arbeit. Damit verliert das LWL-Museum für Kunst und Kultur auf vorerst unbestimmte Zeit eine seiner wichtigsten Arbeiten“, so der Direktor des LWL-Museums für Kunst und Kultur, Dr. Hermann Arnhold. „Ich bin durch Gespräche mit dem Rektor der Universität sehr zuversichtlich, dass dieses wunderbare Kunstwerk in den nächsten Jahren an zentraler Stelle neu entstehen wird.“

Diese Skulpturen stehen noch in Münster 1/38 Dennis Adams: Bus Shelter IV (1987), Aegidiimarkt Foto: Gerhard H. Kock

Siah Armajani: Study Garden (1987), Pferdegasse 3, Hinterhof Foto: Gerhard H. Kock

Lothar Baumgarten: Drei Irrlichter (1987), Lamberti-Kirchturm Foto: Gerhard H. Kock

George Brecht: VOID-Stone (1987), Schlossgarten, Höhe Edith-Stein-Straße Foto: Gerhard H. Kock

Hans-Peter Feldmann: WC-Anlage (2007), Domplatz Foto: Gerhard H. Kock

Ian Hamilton Finlay: A Remembrance of Annette (1987), Überwasserfriedhof, Wilhelmstraße Foto: Gerhard H. Kock

Dan Graham: Oktogon für Münster (1987), südlicher Schlossgarten Foto: LWL/Hanna Neander

Donald Judd: Ohne Titel (1976/77), Aaseewiese am Mühlenhof Foto: SYSTEM

Ilya Kabakov: „Blickst du hinauf und liest die Worte..." / "Looking Up. Reading the Words...“ (1997), Aaseewiesen/Torminbrücke Foto: Gerhard H. Kock

Per Kirkeby: Backstein-Skulpturen (1987), Institut für Zoophysiologie Foto: pd

Per Kirkeby: Bushaltestelle (1997), Vom-Stein-Haus, Schlossplatz 34 Foto: pd

Harald Klingelhöller: Die Wiese lacht oder das Gesicht in der Wand (1987), Juridicum Foto: Gerhard H. Kock

Bruce Naumann: Square Depression (1977/2007), Wilhelm-Klemm-Straße 9 Foto: Gerhard H. Kock

Maria Nordman: De Civitate (1997), Wienburgpark, Höhe Meßkamp Foto: Gerhard H. Kock

Giuseppe Penone: Progetto Pozzo di Münster (1987), Hörster Friedhof / Karlstraße Foto: Gerhard H. Kock

Ulrich Rückriem: Dolomit zugeschnitten (1977), Petrikirche / Jesuitengang Foto: Gerhard H. Kock

Richard Serra: Dialog mit Johann Conrad Schlaun (1996), Rüschhaus / Am Rüschhaus 81 Foto: Gerhard H. Kock

Susana Solano: Intervention in Münster (1987), Münzstraße am Buddenturm Foto: Gerhard H. Kock

Rémy Zaugg: Versetzung von Knecht mit Pferd und Magd mit Stier (1987), Ludgeriplatz Foto: Gerhard H. Kock

Giovanni Anselmo: Verkürzter Himmel (1987), Aa-Promenade, Johannisstraße 8-10 Foto: Gerhard H. Kock

Richard Artschwager: Fahrradständermonument B (1987), Schloss (derzeit in Marl) Foto: Gerhard H. Kock

Martin Boyce: We Are Still and Reflective (2007), An der Gräfte, ehemaliges Zoogelände Foto: Gerhard H. Kock

Daniel Buren: Tor Nummer 2 (1987), Domgasse Foto: Gerhard H. Kock

Herman de Vries: Sanctuarium (1997), Schlossgarten, Höhe Einsteinstraße Foto: Gerhard H. Kock

Ludger Gerdes: Schiff für Münster (1987), Horstmarer Landweg / Mendelstraße Foto: Gerhard H. Kock

Jenny Holzer: Bänke (1987), südlicher Schlossgarten Foto: Gerhard H. Kock

Rebecca Horn: Das gegenläufige Konzert (1987/97), Zwinger an der Promenade Foto: pd

Matt Mullican: Relief für Chemische Institute (1987), Wilhelm-Klemm-Straße / Corrensstraße Foto: Gerhard H. Kock

Claes Oldenburg: Giant Pool Balls (1997), Aaseeterrassen / Aegidiitor Foto: Gerhard H. Kock

Jorge Pardo: Pier (1997), Aaseeufer / Torminbrücke Foto: Gerhard H. Kock

Susan Philipsz: The Lost Reflection / Das verlorene Spiegelbild (2007), Torminbrücke Foto: Gerhard H. Kock

Hermann Pitz: Innen, Außen (1997), Landesmuseum („Innen“ wird nicht mehr gezeigt) Foto: Gerhard H. Kock

Martha Rosler: Erschütterung der Fragmente / Adler (2007), wird restauriert Foto: kok

Thomas Schütte: Kirschensäule (1987), Harsewinkelplatz Foto: Gerhard H. Kock

Rosemarie Trockel: Weniger wild als andere (2007), Aaseeufer (Torminbrück) Foto: Gerhard H. Kock

Richard Tuttle: Art and Music (1987), Tordurchfahrt und Treppe am Fürstenberghaus Foto: Gerhard H. Kock

Silke Wagner: Paul Wulff / Münsters Geschichte von unten (2007), Servatiiplatz Foto: klm

Huang Yong Ping: 100 Arme der Guanyin (1997), Marienplatz Foto: Oliver Werner

Jahrelange Bedenken 2007 beendet

Mit „Square Depression“ fordert der amerikanische Künstler Bruce Nauman die Betrachter in ihrer Wahrnehmung heraus. Das Kunstwerk bietet eine Bühne für die Erfahrung des Selbst und bringt die Besucherinnen dazu, sich zur Umwelt zu verhalten, erläutert der LWL in der Mitteilung.

Das Kunstwerk entstand für die „ Skulpturprojekte 2007, hat aber eine Geschichte, die bis zu den Anfängen der alle zehn Jahre stattfindenden Ausstellung reicht. Für die erste „Skulptur Ausstellung in Münster 1977“ entwarf Bruce Nauman eine Skulptur aus gegossenem Beton. Auf 25 mal 25 Meter und 2,3 Meter Tiefe sollte die negative weiße Pyramide im Naturwissenschaftlichen Zentrum der Universität Münster an der Wilhelm-Klemm-Straße verortet werden. Damalige Bedenken des Staatshochbauamtes wichen 30 Jahre später dem überzeugenden Engagement von Christine Litz, die zusammen mit dem kuratorischen Team unter künstlerischer Leitung von Kasper König den Künstler für die Realisierung der Arbeit am ursprünglich geplanten Ort gewann. Die Standortbedingungen waren identisch geblieben, die Pläne bis auf den mittigen Wasserabfluss ebenfalls - und Bruce Nauman sagte drei Jahrzehnte später ein zweites Mal zu.

Schon 2007 war klar, dass die Arbeit von Bruce Nauman unbedingt erhalten werden soll, und deshalb erwarb das LWL-Museum die Arbeit schließlich 2009 mit Unterstützung der Sparkasse Münsterland Ost und des Landes NRW.

Kunstwerk soll neu errichtet werden

Der Zeitpunkt der Wiedererrichtung hängt nun vom Fortgang der Neubau-Arbeiten ab. Bruce Nauman ist über die ersten Pläne informiert und hat zugestimmt, sein Kunstwerk neu zu verorten. Nun folgen Planungen für das Areal, und 2021 wird ein großer Wettbewerb erste Ideen hervorbringen. „Square Depression“ wird darin nicht nur mitgedacht, sondern auch als Bauaufgabe verankert. Die WWU und das LWL-Museum für Kunst und Kultur haben eine vertragliche Basis dafür gelegt, dass das Werk neu installiert werden kann, sofern der Künstler mit den konkreten Plänen einverstanden ist.

In der Zwischenzeit soll ein 3D-Projekt die Senkung zeigen: „Wir sind im Gespräch mit dem iCinema Centre for Interactive Cinema Research an der University of New South Wales und der WWU Münster, um ein gemeinsames Projekt zu entwickeln“, erklärt die Kuratorin für Gegenwartskunst am LWL-Museum für Kunst und Kultur, Dr. Marianne Wagner. „Dies ist niemals ein Ersatz, sondern vielmehr ein virtueller Ort, ein digitales Archiv.“