Angesichts neuer Negativ-Rekordzahlen bei den Corona-Infektionen in Münster werden auf der Grundlage der neuen NRW-Coronaschutzverordnung die städtischen Einrichtungen wie Schwimmbäder und Theater bereits am Samstag (31. Oktober) geschlossen. Das bestätigte Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer auf Anfrage. Der Allwetterzoo wird wie die bereits genannten gewerblichen Bereiche am Montag (2. November) geschlossen.

In Münster gibt es so viele Corona-Infizierte wie nie. Der Inzidenzwerte kletterte bereits am Donnerstag das erste Mal über 100. Die Stadt vermeldete am Freitag 45 Neuerkrankungen . Aktuell gelten 404 Münsteraner als infiziert. Die Lage sei ähnlich wie im März, sagt Heuer. „Ein steiler Anstieg der Infiziertenzahl und als Antwort jetzt die - aus meiner Sicht notwendige - harte Reaktion des Staates.“